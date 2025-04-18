СМИ: власти Польши неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту имени Шопена

Власти Польши больше недели скрывают информацию о взрыве в аэропорту имени Шопена в Варшаве. На это обратила внимание радиостанция RadioZet.

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По ее данным, инцидент произошел 6 апреля. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров раздался звук, напоминающий взрыв, после чего появился огненный шар.

Уточняется, что водитель мусоровоза не получил серьезных травм, поскольку в момент происшествия стоял в стороне от транспортного средства. Позднее компания, в которой работал мужчина, сообщила, что взрыв произошел из-за того, что в контейнере находились легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, а не бытовые отходы.