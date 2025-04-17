Пока вы не уснули: отсутствие ответа Моди на приглашение в Москву и новая революция в Армении
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
В Кремле раскрыли ожидания от Европы и Украины
Россия ожидает от ЕС и Украины ориентированности на поиски мирного урегулирование конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, США ведут работу с европейцами и с украинцами в русле мирного урегулирования ситуации на Украине.
Премьер Индии оставил без ответа приглашение на День Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не ответил на поступившее приглашение российской стороны посетить празднование Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.
«На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», — указал чиновник.
Пашинян объявил новую революцию в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года. Его выступление транслировалось на YouTube-канале парламента.
Он также сказал, что любые попытки возродить «Карабахское движение» являются разрушительными для Армении.
На Западе раскрыли детали ракетного удара по Сумам
В Сумах в момент ракетного удара 13 апреля проходила церемония награждения украинских военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского военного Александра, который принимал участие в церемонии.
По его словам, проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным.
Россия исключила «Талибан» из списка террористических организаций
Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заседание по этому вопросу прошло в закрытом режиме. Решение суда вступает в силу немедленно.
В Германии сделали признание о ракетах Taurus на Украине
Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву не способны поменять ход украинского конфликта.
С таким заявлением в интервью газете Handelsblatt выступил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
В подмосковных Люберцах прогремел взрыв
В подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Он произошел на местной базе приема металла, сообщает Shot.
Как отмечается, в настоящее время на место ЧП направляются экстренные службы. Данных о пострадавших пока нет.
Названа еще одна причина роста цен на iPhone
Apple перейдет на передовой 2-нанометровый техпроцесс при создании нового чипа для смартфонов. Благодаря этому мощность и энергоэффективность гаджетов вырастет, однако производство компонентов устройства подорожает.
Известный инсайдер Digital Chat Station полагает, что из-за этого стоимость девайсов серии iPhone 18 значительно вырастет по сравнению с другими смартфонами.
В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом
Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
Европейцы переживают о том, как будет выглядеть лидер, который едет на встречу с Трампом всего через неделю после того, как тот заявил, что другие страны «звонят и целуют в зад» при обсуждении тарифов.
Ford отзывает почти 150 тысяч автомобилей
На машинах «голубого овала» обнаружены две неполадки.
Американский концерн Ford объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронула 148 тысяч машин. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на отчёте
Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA).