Пока вы не уснули: отсутствие ответа Моди на приглашение в Москву и новая революция в Армении

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В Кремле раскрыли ожидания от Европы и Украины

Россия ожидает от ЕС и Украины ориентированности на поиски мирного урегулирование конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, США ведут работу с европейцами и с украинцами в русле мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Премьер Индии оставил без ответа приглашение на День Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не ответил на поступившее приглашение российской стороны посетить празднование Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», — указал чиновник.

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Пашинян объявил новую революцию в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года. Его выступление транслировалось на YouTube-канале парламента.

Он также сказал, что любые попытки возродить «Карабахское движение» являются разрушительными для Армении.

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На Западе раскрыли детали ракетного удара по Сумам

В Сумах в момент ракетного удара 13 апреля проходила церемония награждения украинских военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского военного Александра, который принимал участие в церемонии.

По его словам, проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным.

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Россия исключила «Талибан» из списка террористических организаций

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание по этому вопросу прошло в закрытом режиме. Решение суда вступает в силу немедленно.

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В Германии сделали признание о ракетах Taurus на Украине

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву не способны поменять ход украинского конфликта.

С таким заявлением в интервью газете Handelsblatt выступил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

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В подмосковных Люберцах прогремел взрыв

В подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Он произошел на местной базе приема металла, сообщает Shot.

Как отмечается, в настоящее время на место ЧП направляются экстренные службы. Данных о пострадавших пока нет.

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Названа еще одна причина роста цен на iPhone

Apple перейдет на передовой 2-нанометровый техпроцесс при создании нового чипа для смартфонов. Благодаря этому мощность и энергоэффективность гаджетов вырастет, однако производство компонентов устройства подорожает.

Известный инсайдер Digital Chat Station полагает, что из-за этого стоимость девайсов серии iPhone 18 значительно вырастет по сравнению с другими смартфонами.

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В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом

Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

Европейцы переживают о том, как будет выглядеть лидер, который едет на встречу с Трампом всего через неделю после того, как тот заявил, что другие страны «звонят и целуют в зад» при обсуждении тарифов.

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Ford отзывает почти 150 тысяч автомобилей

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На машинах «голубого овала» обнаружены две неполадки.

Американский концерн Ford объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронула 148 тысяч машин. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на отчёте

Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA).

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