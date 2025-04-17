В США заявили, что Европа попытается убедить Вашингтон занять жесткую позицию по РФ

Европейские союзники Украины пытаются 17 апреля в Париже убедить Соединенные Штаты занять более жесткую позицию в отношении России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Ключевые европейские союзники Украины пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, будет частью усилий, предпринятых 17 апреля», — отмечается в публикации.

До этого бывший советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией» он напомнил о Сталинграде и Курске.

Бэннон раскритиковал премьера Британии Кира Стармера, который продвигает идею отправку на Украину 30 тысяч солдат стран Запада. Он считает, что таким образом Стармер хочет выставить себя «новым Уинстоном Черчиллем».

Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».