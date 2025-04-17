Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители всех стран

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что представители всех государств хотят с ним встретиться, и отнес Китай к их числу. По его словам, он уже провел разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и встретился с высокопоставленными торговыми представителями Японии.

"Вчера [16 апреля] я провел очень продуктивный разговор с президентом Мексики. Кроме того, я встретился с торговыми представителями Японии самого высокого уровня. Это была очень продуктивная встреча. Все страны, включая Китай, хотят встретиться!" - написал Трамп в X.

Президент также упомянул, что 17 апреля в Белом доме пройдет встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, по его сведениям, Мелони рассчитывает добиться организации саммита США - ЕС для решения всех назревших противоречий между сторонами в вопросах пошлин, торговли и расходов на оборону. Премьер Италии планирует предложить американскому лидеру взаимную отмену большинства тарифов на промышленные товары между ЕС и США. В свою очередь ожидается, что Трамп потребует от Италии увеличения импорта сжиженного природного газа и наращивания расходов на оборону.

18 апреля в Италию отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. В Риме он встретится с Мелони и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.