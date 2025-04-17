Премьер Индии оставил без ответа приглашение на День Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не ответил на поступившее приглашение российской стороны посетить празднование Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», — указал чиновник.

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Ранее стало известно, что посетить российскую столицу на День Победы выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин. Свое участие в праздновании 9 мая также подтвердил президент Сербии Александр Вучич.