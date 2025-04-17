США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций

Соединенные Штаты выдвинули ряд условий Сирии для частичного снятия санкций с Дамаска. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию списка условий, якобы переданного сирийским властям.

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«В прошлом месяце <...> в Брюсселе представитель администрации Трампа среднего ранга передал новому министру иностранных дел Сирии список из восьми пунктов для «построения доверия», — говорится в материале издания.

Согласно информации журналистов, Вашингтон требует разрешить американским солдатам проводить на территории Сирии антитеррористические операции, а также запретить палестинские военизированные организации, чтобы «успокоить» Израиль.

В феврале директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.