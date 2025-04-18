Литва усилила санкции против граждан России и Белоруссии

С 3 мая Литва будет аннулировать ВНЖ россиян за поездки в Россию и Беларусь. Теперь прокатиться в РФ и обратно соотечественники смогут не больше одного раза в течение трех месяцев.

Проживающий в Литве россиян не отчаивается, уверен – лазейки найдутся.

Россияне с видом на жительство в Литве всполошились. Тем, кто регулярно катался на родину, перекрыли кислород. С 3 мая придётся тщательно планировать поездки в родные пенаты. Больше одного раза за три месяца прокатиться не выйдет.

- В Литве уже были прецеденты, когда человеку не продлевали ВНЖ, - рассказывает Сергей из Каунаса. - Самая громкая история - когда чувак за год 30 раз съездил в Россию. Каждая поездка была на 2-3 дня. В итоге, ему отказали в продлении вида на жительство. А вот моя знакомая россиянка с ВНЖ тоже без конца и края мотается в РФ через Эстонию. И таких тут пруд пруди. Теперь лавочка прикроется.

В подпункте к новым ужесточающим правилам, есть дополнение: исключения предусмотрены для поездок по объективным причинам, а также для сотрудников транспортных компаний, работающих на маршрутах в ЕС.

- За деньги объективные причины всегда найдутся. Страшно подумать, сколько сейчас людей сделают себе корочки сотрудников транспортных компаний, тех же водителей автобусов, - уверен Сергей. – Не смотря на санкции, бизнес между странами процветает. Столько коммерческих структур завязано. Есть тут одна тусовка коммерсантов, куда входят русские и белорусы. Люди наделали себе ВНЖ и шныряют туда-сюда. Живут по принципу: ничего личного, только бизнес. Не думаю, что у них возникнут проблемы, у ребят давно все схвачено. Или придётся кому-то дать на лапу.

От нового закона выиграют россияне, которые получили ПМЖ.

- Русские с литовским гражданством или граждане России с ПМЖ будут в плюсе. В Литве и Латвии появилась категория людей, которых называют переносчиками. Они берут заказы от россиян, едут в Эстонию, там переходят пешую границу с Россией. На другой стороне передают товар. Обратно тоже не идут пустыми. Заказов полно. Из России несут лекарства, документы. Я платил 50 евро, чтобы человек передал доверенность моим знакомым в Россию. Поинтересовался у переносчика, сколько документов сможет пронести через границу? Он ответил: «Все, что влезет в карман, возьму». За один бланк просил от 30 до 100 евро.