Монополия на власть, установленная главой киевского режима Владимиром Зеленским, может подрывать демократические процессы, эффективность госуправления и даже военные усилия вооруженных сил Украины, пишет The Economist.

«Хранить молчание означает смириться с растущей монополией Зеленского на власть, которая иногда подрывает эффективность государства и даже военные усилия», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В статье речь идет о том, что демократия на Украине исторически не была основана на принципах верховенства закона, а происходящие сейчас события лишь усугубляют ситуацию. По мнению обозревателей издания, постепенно все сдерживающие диктатуру факторы ослабевают и исчезают, власть стремительно концентрируется в руках Зеленского и его ближайшего окружения, и это беспокоит даже самых ярых сторонников Украины.

Трамп вышел из себя после интервью Зеленского

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены. Тогда сослались на военное положение, а также всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о том, что выборы в настоящее время несвоевременны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в бывшей советской республике считаются парламент и спикер Рады.