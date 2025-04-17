Президент Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявив, что тот должен был снизить ключевую ставку и его отставка «давно назрела». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл в ходе мероприятия Экономического клуба Чикаго заявил о том, что госдолг США находится на неустойчивой траектории. Он также предупредил о рисках для страны из-за импортных пошлин Трампа, заметив, что они могут вызвать рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда.

Президент США в свою очередь напомнил о том, что Европейский центральный банк планирует снизить процентную ставку уже в седьмой раз.

«На этом фоне «долгий» Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он призвал главу ФРС снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и подчеркнул, что «отставка Пауэлла давно назрела».

Напомним, что Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.