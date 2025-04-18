Школьница забеременела после игры в «эротическую русскую рулетку»

13-летняя бразильянка забеременела после того, как в школе сыграла со своими друзьями в «эротическую русскую рулетку».

Ситуация произошла в одной из частных школ, где ежемесячное обучение составляет порядка 30 тысяч в переводе на рубли.

Издание Dol со ссылкой на одного из педагогов сообщило, что во время «игры» мальчики с эрегированными половыми органами сидели на стульях, а девочки садились сверху. Все происходило без средств контрацепции, сообщила учитель. Заявляется, что в результате игры одна из школьниц забеременела, однако от кого, она не знает.

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Ранее стало известно, что в Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от своего 39-летнего отца. По данным следствия, мужчина с 2022 по 2024 годы неоднократно насиловал девочку, что в итоге привело к ее беременности, которая в итоге оказалась замершей.