Асада уличили в вывозе ценностей из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад, готовясь покинуть страну в декабре 2024 года, вывез полмиллиона долларов наличными и ценности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным нескольких сирийских чиновников и источника из окружения Асада, перед бегством из Сирии экс-президент с помощью арендованного частного самолета вывез около 500 тысяч долларов наличными. Кроме того, были вывезены картины, скульптуры, жесткие диски и документы с секретной информацией.

Агентство также приводит данные отслеживания полетов, согласно которым самолет Embraer Legacy 600, арендованный советником Асада по вопросам экономики Ясаром Ибрагимом, совершил четыре рейса из Сирии в Объединенные Арабские Эмираты и обратно за 48 часов до свержения Асада. По данным агентства, последний вылет был совершен с российской авиабазы Хмеймим.

Ранее телеканал Al Arabia сообщил, что новые сирийские власти официально обратились к России с просьбой выдать экс-президента страны.