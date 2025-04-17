Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть свой пост

(ФРС) США Джером Пауэлл должен покинуть свой пост.

По словам Трампа, Пауэлл должен был «уже давно» снизить ключевую ставку, ведь цены на нефть и на продукты, даже на яйца, снижаются. Кроме того, ожидается, что Европейский центральный банк уже в седьмой раз снизит процентную ставку.

«На этом фоне «долгий» Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. <...> «Долгому» Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела», — поделился Трамп.

Пауэлл в ходе встречи Экономического клуба в Чикаго заявил, что уровень введенных администрацией Трампа пошлин оказался значительно выше, чем ожидалось. Последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

До этого «Известия» писали, что курс американского доллара может ненадолго упасть ниже 80 рублей в апреле.