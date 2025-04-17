Зеленский уволил главу Сумской области Артюха после удара ВС РФ по ВСУ

Владимир Зеленский своим указом уволил главу Сумской областной администрации Владимира Артюха. Увольнение произошло на фоне удара ВС РФ по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах.

"Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа. Его место займет Олег Григоров, указ о его назначении также опубликован на сайте Зеленского.

Помимо этого, Зеленский указом уволил Артема Лысогора с поста подчиняющейся Киеву администрации ЛНР и назначил вместо него Алексея Харченко. Также распоряжением Зеленский снял с должности главы назначенной Киевом Херсонской городской администрации Романа Мрочко.

13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, в результате были уничтожены более 60 украинских военнослужащих. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также признавала, что взрыв произошел в месте, где было скопление военнослужащих для награждения. В этой связи разгорелся серьезный скандал, Артюха призывали уйти в отставку.

В понедельник Артюх в комментарии изданию "Общественное" фактически подтвердил, что 13 апреля в Сумах проходила встреча военных, хотя при этом утверждал, что не являлся ее организатором. При этом представители украинских властей в Сумской области указывали, что приглашения рассылал именно Артюх. В частности, мэр Конотопа Артем Семинихин возложил вину за произошедшее на Артюха, призвав его и главу областного отделения Службы безопасности Украины уйти в отставку.