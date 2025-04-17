В Польше сравнили премьера Туска с «бомжом на парковке»

Польский профессор Зигфрид Чабан сравнил премьер-министра Польши Дональда Туска с «бомжом на парковке». Как сообщает aif.ru, так он прокомментировал встречу политика с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В соцсети X Чабан опубликовал снимок политиков, на котором Туск сложил ладони перед грудью и поклонился перед Шольцем. Немецкий канцлер при этом смотрит на премьера, выпрямившись.

«У бомжа на парковке, просящего два злотых, больше достоинства. Я никогда не видел, чтобы он пресмыкался в такой смиренной манере», — заявил профессор.

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Чабан добавил, что ему «как поляку стыдно» за премьера, а также становится дурно от такого поведения Туска.

Напомним, что Шольц и Туск встретились 16 апреля. В ходе встречи они обсуждали германо-польские отношения, а также в целом актуальные для Европы вопросы.