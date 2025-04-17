Политик предрек резкое усиление давления на Украину со стороны США

На фоне недвусмысленной риторики украинского лидера Владимира Зеленского и европейских политиков в адрес действующей администрации США, а также затягивания Киевом подписания ресурсной сделки, глава Белого дома Дональд Трамп может резко усилить давление на Украину. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

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По его мнению, вероятность того, что президент Соединенных Штатов в ближайшее время выдвинет Украине ультиматум — 90%.

«Я не думаю, что Трамп будет торговаться. Я думаю, что он будет разговаривать языком ультиматумов. <...> Не подписали соглашение по поводу украинской газотранспортной системы и природных ресурсов? Хорошо, добавим туда, дескать, железную дорогу, атомные станции — подписывайте. Не будете подписывать — будем с вами воевать», — сказал Царев.

Члены администрации Трампа выражают недовольство действиями ЕС по военной поддержке Украины и резкими заявлениями Зеленского, сообщает The Economist. Издание отмечает, что американский лидер демонстративно игнорирует тему военной помощи Киеву в своих выступлениях. Журналисты Politico указывают, что президент США был взбешен из-за поддержки, которую Европа оказала Зеленскому после ссоры в Белом доме в феврале. Подробнее о взаимоотношениях команды Трампа с европейскими союзниками — в материале «Газеты.Ru».