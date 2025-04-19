Иерусалим готовится к схождению благодатного огня

В Иерусалиме с утра тысячи паломников стали стекаться в Старый город, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного огня. Израильская полиция направила на обеспечение безопасности сотни своих сотрудников.

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Как в самом Старом городе, так и в прилегающих к нему кварталах можно увидеть сотрудников в полицейской форме и военных, внимательно следящих за обстановкой. Нескончаемая разноголосая и разноязыкая людская река стекается к площади возле храма Гроба Господня.

В потоке людей можно увидеть представителей традиционного православия: греков, русских, болгар, и т.д., а также арабов-христиан Коптской (Египет) и Сирийской церквей. Если представители привычного россиянину православия ведут себя сдержанно, читая по пути к Храму молитвы и духовно настраиваясь на предстоящее Чудо, то арабские христиане шумно выражают свои эмоции. Они сидят друг у друга на плечах, выкрикивают громкие речевки, бьют в небольшие барабаны. Никаких нареканий это у окружающих не вызывает. Господь приемлет все молитвы, главное, чтобы они шли от сердца. В Иерусалиме рассказывают случай, который произошел в 1923 году. Тогда в храм не впустили через чур шумную группу арабских христиан. Благодатный огонь не сходил до тех пор, пока этих ребят, стоящих возле храма, все-таки не запустили внутрь.

Верующие останавливаются на площади возле закрытых ворот Храма. По многовековой традиции ключи от входа хранятся у представителей двух мусульманских семей, представители которых и отпирают святыню.

Возле двери Храма, можно увидеть поврежденную колонну. Ее разрывает большая трещина. Это свидетельство еще одного чуда, произошедшего почти 450 лет назад. В 1579 году православных христиан во главе с патриархом Софронием IV не пустили в Храм. Люди стали молиться возле ворот, и в один момент с неба ударила молния, которая попала точно в колонну у входа, рядом с которой находился патриарх. Из нее во все стороны буквально брызнули огненные всплески, которые зажгли свечу у Софония IV.

Патриарх передал Благодатный Огонь молящейся пастве. Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая ежегодно доставляет Благодатный Огонь спецрейсом в Россию, встретилась с Патриархом Иерусалимским Феофилом III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь. Патриарх передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Антонию (Севрюку), отметив верность президента России данному слову.

"Я бы хотел через вас передать привет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Волоколамскому Антонию и президенту России Владимиру Путину... Самое главное - то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня", - сказал патриарх на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшей за Благодатным огнем.

Благодатный огонь в храме Гроба Господня сходит ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Это чудесное явление происходит две тысячи лет. Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Согласно Евангелиям, прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

Сегодня миллионы верующих россиян могут увидеть схождение Благодатного огня не приезжая в Иерусалим. Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1. Более того, Фонд Андрея Первозванного с 2003 года доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. За это время принесение Благодатного огня стало поистине народной традицией: миллионы верующих смотрят трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и в пасхальные дни приносят лампады, возженные от Благодатного огня, в свои дома.