Эмир Катара прибыл в РФ с официальным визитом

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в РИА Новости.

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Борт эмира приземлился в аэропорту «Внуково-2», говорится на сайте.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара могут быть затронуты вопросы урегулирования конфликта на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Также Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани договорились наращивать инвестиционные связи и расширять сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики, культуры и спорта. Уточнялось, что они обсудили обстановку в Сирии и обратили внимание на «важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Путин встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Петербурге .Разговор продлился 4,5 часа. Уиткофф и Путин обсудили, в частности, аспекты урегулирования украинского конфликта. В начале переговоров Кремль опубликовал кадры встречи российского лидера с американцем.