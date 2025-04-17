Депутаты покинули парламент Молдавии перед выступлением Санду

Депутаты парламента Молдавии от оппозиции покинули здание законодательной палаты перед выступлением президента республики Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как следует из данных трансляции заседания, заседание покинули в первую очередь представители блока коммунистов и социалистов. Они не стали комментировать свои действия, но вывесили в зале критикующие Санду плакаты.

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер обвинила Санду в попытке уничтожить автономию Гагаузии. Комментируя решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права выдвигать прокурора, депутат заявила, что это урезание автономии в правах.

Ранее молдавский публицист Дмитрий Чубашенко заявил, что Санду «больна» синдромом «забитой сельской бабы». По его словам, этим объясняется атака на автономию Гагаузии и отказ президента принимать верительные грамоты у посла России.