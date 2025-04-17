Обзор ИноСМИ: запрет ИИ на онлайн-встречах и «проигрыш» Трампа Путину

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ЕК запретила виртуальных помощников на базе ИИ на онлайн-заседаниях

Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование на онлайн-встречах виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ), отказавшись предоставить информацию о причинах, побудивших ее принять такое решение, сообщила газета Politico.

По данным издания, впервые это правило было введено в ходе телефонного разговора с представителями сети офисов поддержки цифровой политики по всей Европе в начале этого месяца. При этом такой шаг стал неожиданным, так как широкое применение помощников на базе искусственного интеллекта было упомянуто в документе Еврокомиссии по виртуальной реальности от 31 марта.

Лондон готов поддержать идею о передаче Киеву ракет Taurus

Великобритания готова поддержать Германию, если Берлин примет решение об отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Telegraph.

Такой шаг со стороны Лондона может стать дополнительным сигналом о поддержке нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Источник издания в дипломатических кругах Великобритании подчеркнул, что Лондон продолжает работать над тем, «чтобы обеспечить Украину наилучшим образом для защиты ее суверенной территории».

В Польше заявили о «проигрыше» Трампа в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но теперь Вашингтон «лучше знает Россию и знает, чего от нее ожидать». Такое мнение в интервью агентству PAP высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, следствием некомпетентности Трампа стали такие действия России как удар по Сумам. Однако в Белом доме «уже пересматривают свою позицию» в отношении Москвы и она «будет озвучена в ближайшее время», уверен генерал.

Европа ищет способ связаться с Трампом напрямую

Европейские политики ищут способы напрямую связаться с президентом США Дональдом Трампом, так как традиционные дипломатические каналы не работают, и неясно, доходит ли информация до американского лидера даже через его помощников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в Европе пишет The New York Times.

По словам европейских чиновников, «больше всего сбивает с толку» то, что наиболее эффективными собеседниками сейчас являются не традиционные дипломаты, а специальные посланники и советники, такие как американский миллиардер Илон Маск. Однако нет уверенности, что и через них до Трампа доходит вся необходимая информация.

«Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», - заявил высокопоставленный источник газеты.

Трамп остановил удар Израиля по иранским ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать Иран, выбрав вместо военных действий продолжение переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Израиль был готов нанести удар по ядерным объектам исламской республики уже в мае, рассчитывая на помощь США и то, что это позволит откинуть ядерную программу Ирана на год назад. Трамп принял решение отказаться от удара «после нескольких месяцев внутренних дебатов в Белом доме». «Грубый консенсус» был достигнут после того, как Иран заявил о готовности к переговорам, утверждает издание.