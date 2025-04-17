Токаев уволил посла Казахстана на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал приказ об освобождении от должности посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан на Украине», — сообщается на сайте.

Калетаев занимал этот пост с февраля 2020 года.

Ранее скандально известный бывший посол Украины в Германии и экс-замминистра иностранных дел страны Андрей Мельник был назначен постоянным представителем Киева при ООН. Предыдущий постпред Украины при ООН Сергей Кислица был уволен 21 декабря 2024 года.

До этого заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров заявил, что Астана ведет переговоры с Киевом по поводу атак дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.