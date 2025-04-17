В Киеве начали рассматривать иск Порошенко* о снятии с него санкций

Верховный суд Украины начал рассматривать иск экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о признании незаконными санкций, наложенных на него Владимиром Зеленским. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

"Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петра Порошенко к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях", - написала она в Telegram-канале.

12 февраля Порошенко сообщил, что Совбез Украины ввел против него санкции. Также он пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований. 13 февраля был опубликован указ Зеленского, согласно которому санкции против Порошенко вводятся бессрочно. Как отмечало издание "Страна", Зеленский ввел санкции против Порошенко, чтобы минимизировать политическое влияние экс-президента в преддверии возможных выборов.

В конце марта глава ЦИК Украины Олег Диденко признал, что украинский экс-президент имеет право баллотироваться на пост президента страны, но в случае с санкциями могут "возникнуть вопросы", препятствующие кандидату. Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский заблокировал участие Порошенко в президентских выборах, так как из-за санкций невозможно открыть необходимый кандидату банковский счет.