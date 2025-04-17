Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны ЕС из-за его визита в Москву на празднование 80-летия Победы.

Так он сказал в интервью «Радио и телевидению Республики Сербской».

«Я хочу быть там в это время и поеду», — отметил Додик.

Он подчеркнул, что поездка в РФ на парад Победы включает встречу с одним из важнейших мировых лидеров, а личное приглашение президента РФ Владимира Путина на празднования в Москву является для него большой честью.

Кроме того, глава Республики Сербской указал на необходимость чтить даты, связанные с антифашистской борьбой в Европе в годы Второй мировой войны. По его мнению, это необходимо ради будущего континента.

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16 апреля президент Сербии Александар Вучич подтвердил свои планы посетить Москву 9 Мая, несмотря на давление со стороны руководства ЕС. Он отметил, что не изменит своего решения и «готов к тому, чтобы все небо обрушилось» на его голову.

С аналогичной позицией выступили и в Армении. По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в параде на 9 Мая в Москве никак не связано с ЕС. Он напомнил, что это победа не только России, но и других государств.