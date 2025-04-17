Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию о безусловной поддержке Украины и продолжает «свою вечную мантру» о борьбе с Россией до конца.

Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на YouTube.

«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца», — сказал Боуз.

Журналист также отметил, что Украина сейчас находится в тяжелом положении, в том числе из-за тотальной мобилизации, которая переросла в силовую. По его мнению, власти Киева не считают нужным завершать конфликт, так как для них он слишком выгоден.

Главу Евродипломатии обвинили в повторении мантры о злой России

До этого председатель Совфеда России Валентина Матвиенко обвинила еврочиновников, в частности, Каю Каллас, в цинизме и бессовестности из-за запрета другим странам посещать парад Победы в Москве 9 мая. По ее мнению, подобные требования являются «надругательством» над памятью людей, которые отдали жизни в борьбе с «фашистской чумой».

14 апреля глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС и кандидатов на вступление в союз ждут последствия в случае их участия в московских торжествах 9 мая.