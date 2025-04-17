Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

Сроки проведения выборов президента Украины после завершения конфликта не должны быть затянуты. Об этом заявил Глава ЦИК страны Олег Диденко в интервью El País.

«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам. (...) Но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований», — объяснил Диденко.

Глава украинской Центральной избирательной комиссии добавил, что для подготовки президентских выборов после прекращения огня понадобится более трех месяцев.

16 апреля Верховная Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине. На время военного положения проведение президентских и парламентских выборов в стране запрещено.