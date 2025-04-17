Европа не смогла испугать Додика санкциями

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС) из-за визита в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом он заявил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской.

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«Я хочу быть там в это время и поеду», — отметил политик.

Милорад Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин оказал ему большую честь, когда лично пригласил его посетить российскую столицу 9 мая. Возможные санкции ЕС не пугают президента Республики Сербской, поскольку в ходе этого визита он встретится с одним из важнейших мировых лидеров.

Ранее стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.