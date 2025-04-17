В офисе Зеленского раскрыли детали встреч с представителями Запада в Париже

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация Киева обсудит в Париже вопросы безопасности с отдельными странами «коалиции желающих», а также проведет двусторонние переговоры с представителями США. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Ермак сообщил, что вместе с главой МИД Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым приземлился в Париже. В рамках визита запланированы переговоры с представителями «коалиции желающих», которые способны «гарантировать безопасность», указал он.

«Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции. Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», — написал Ермак.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф 16–18 апреля в Париже обсудят с представителями Евросоюза планы Вашингтона по прекращению конфликта на Украине. Сообщается также, что США и ЕС обсудят общие интересы Брюсселя и Вашингтона в регионе.