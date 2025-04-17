Заместителя Кличко заподозрили в помощи уклонистам

Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении в помощи уклонистам замглавы Киевской государственной городской администрации Владимиру Прокопиву. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

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Собеседники издания не уточнили, в нарушении какой именно статьи заподозрили заместителя мэра Киева Виталия Кличко. При этом они отметили, что это касается организации чиновником схем по незаконной переправке украинцев в Европу.

В октябре 2024 года Прокопива отстранили от исполнения обязанностей замглавы киевской администрации из-за подозрений в коррупции. Согласно расследованию проекта Bihus.info, семья чиновника приобрела значительное количество недвижимости в украинской столице за время его пребывания в должности.