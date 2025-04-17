Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с критикой президента Финляндии Александра Стубба после его заявления о России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Финляндии после общения с Владимиром Зеленским заявил, что Украина «согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня», и потребовал от России сделать то же самое.

В свою очередь профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что Киев должен признать капитуляцию.

«Украина должна принять полную и безоговорочную капитуляцию. Тогда у нас что-то получится», - констатировал он в соцсети Х, назвав Стубба позором Финляндии.

Напомним, что по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Российский лидер Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта. Однако, по данным Минобороны России, с момента объявления «энергетического моратория» Вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам.