Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Politico.

«Высокопоставленные европейские чиновники обеспокоены поездкой премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон в четверг для встречи с президентом Дональдом Трампом, поскольку торговые переговоры находятся на грани срыва. Но они также знают, что она может стать для них лучшим шансом ослабить трансатлантическую напряженность», — говорится в материале.

В частности, европейцы переживают о том, как будет выглядеть лидер, который едет на встречу с Трампом всего через неделю после того, как тот заявил, что другие страны «звонят и целуют в зад» при обсуждении тарифов.

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Ранее Мелони заявила, что торговые угрозы президента США являются частью его переговорной тактики. По информации Politico, она намерена добиться от Трампа уступок во время встречи с ним в Вашингтоне 17 апреля.