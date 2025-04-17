Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг, 17 апреля, с официальным визитом в Москву.

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Об этом сообщает Катарское официальное агентство новостей QNA.

Российский лидер Владимир Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 17 апреля. Они намерены обсудить урегулирование украинского конфликта.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал Катар стратегическим партнёром России.