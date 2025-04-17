Пока вы спали: протест Японии в адрес России и причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и стать послом мира

Актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и стать послом мира. С такой просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.

"Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность. — Прим. ред.) стать послом мира... Давайте это сделаем — посол мира!" — сказал Ван Дамм.

Актер отметил, что не готов обсуждать с российским лидером политику, а хочет поговорить исключительно про "мир, спорт и счастье". Свое обращение Ван Дамм завершил "большим поцелуем" Путину, его семье и России.

Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Стубба в соцсети X.

"Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Президент Финляндии.

СМИ узнали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причиной смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которая скончалась в феврале, стали вызванные диабетом осложнения, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

"Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", умерла 26 февраля в возрасте 39 лет.

Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»

В этом году 69-й международный конкурс песни «Евровидение» пройдет в швейцарском Базеле. Конкурсанты будут выступать на арене St. Jakobshalle, пишет Газета.ru.

Согласно информации, размещенной на сайте мероприятия, первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй — в четверг, 15 мая. Финал запланирован на субботу, 17 мая.

Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что Токио заявил протест Москве из-за якобы приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, сообщает РИА Новости.

"Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что с 16 часов по японскому времени (10.00 мск) 16 апреля до 00.00 часов 1 мая в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов. В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест", — сказал он на пресс-конференции.

Хаяси отметил, что действия России противоречат позиции Японии по Курильским островам.