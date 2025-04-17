Военная отрасль США оказалась под угрозой из-за торговой войны с Китаем, так, производители не смогли заменить китайский сплав в истребителях нового поколения F-35, пишет издание «Гуанча».

В статье отмечается, что лидерство Соединенных Штатов в производстве военной техники зависит от поставок редкоземельных металлов, которую контролирует Пекин. Американская промышленность пытается убедить Китай отменить введенные ограничения.

Трампу предрекли провал в торговой войне с Китаем

Власти США давно обеспокоены проблемой зависимости от китайских поставок, поэтому прилагает все усилия для развития добычи этих элементов или замены сплава в своих самолетах. Однако на данный момент Вашингтону не удалось решить эту проблему, пишет издание.

В свою очередь Китай оказался под угрозой дефицита запчастей для Boeing. Как отмечает Bloomberg, запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к тому, что национальные перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров.