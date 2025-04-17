Британским военным запретили приближаться к базам на китайских электромобилях

Минобороны Британии потребовало, чтобы его сотрудники оставляли подальше от военных объектов личные электромобили с китайской "начинкой", утверждая, что та может использоваться в шпионских целях. Об этом рассказала британская газета "Ай".

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Как выяснилось, недавно в оборонном ведомстве Альбиона предположили, что электрокары военнослужащих могут оказаться "троянским конем" на службе у китайской разведки. Как результат, в марте британским командирам запретили разговаривать в электромобилях и электрокарах китайского производства. Военным кажется, что в машинах могут иметься встроенные микрофоны и сенсоры, записывающие их разговоры и собирающие различные разведданные.

Теперь же запрета на разговоры оборонному ведомству Альбиона показалось мало, и китайские электромобили стали "машинами нон-грата" на некоторых военных объектах.

В частности, мера коснулась авиабазы Уитон в графстве Кембриджшир. Отныне тамошние военные должны оставлять электромобили минимум за 2 мили (свыше 3 км) до места работы. Этот объект - фактически дом британской военной разведки: там расположено шпионское здание Pathfinder с тысячами аналитиков и прочих работников, а также операционный центр альянса западных разведок "Пять глаз".

Нововведение затронуло и учебную базу в Солсбери - ту самую, где британцы натаскивают солдат ВСУ. Примечательно, что в британском истеблишменте предлагают пойти еще дальше и вообще запретить использование электромобилей военными и даже депутатами.