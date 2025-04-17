Стал известен сторонник Трампа в Европе

Московский Комсомолециещё 3

Американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack заявил, что в ближайшем будущем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может посетить Италию.

Стал известен сторонник Трампа в Европе
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По словам журналиста, премьер-министр Италии Джорджа Мелони является одним из ближайших сторонников американского президента в Западной Европе.

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«Мне стало известно, что Трамп в ближайшее время посетит Рим с официальным визитом, о котором еще публично не объявлялось», - отметил Херш.
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