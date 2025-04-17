В Великобритании оценили идею Мерца передать Украине Taurus

Lenta.ru

Великобритания поддержит будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, если он решит отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

В Великобритании оценили идею Мерца передать Украине Taurus
© globallookpress.com

По словам собеседника газеты, Лондон уже давно выступает за то, чтобы Берлин передал это вооружение. Подобный шаг Мерц будет поддержан, уточнил он.

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Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. Политик подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

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