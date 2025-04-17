Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

Европарламент к 8 мая готовит резолюцию, посвященную окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, по мнению евродепутатов, ситуация будет аналогичной: возможен пересмотр роли СССР во Второй мировой войне, осуждение репрессий и пакта Молотова — Риббентропа.

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При этом в Европарламенте есть и те, кто считает, что историческая память не должна быть предметом манипуляций в угоду геополитическим интересам.

«Глава евродипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями в случае их визита в Москву в День Победы», — отмечает издание.

Ранее Евросоюз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По мнению европейских чиновников, визит Вучича в Москву «нарушит критерии членства в ЕС», из-за чего Сербии может быть отказано во вступлении.