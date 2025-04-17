Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать [президента РФ Владимира] Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик.

Милорад Додик: Европа в беззаконии перешла все мыслимые границы

Додик известен своей поддержкой России и критикой Запада. В своих высказываниях он часто призывает к пересмотру отношений к России и ее лидерам.