В Польше раскритиковали президента за слова о России

Читатели польского издания Gazeta остались недовольны словами главы республики Анджея Дуды о России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, некоторые читатели Gazeta оставили негативные комментарии под новостью о том, что Дуда ответил на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина об опасности агрессии в сторону России. По словам Дуды, Россия занимается «завиральной дезинформацией, характерной для советской школы пропаганды».

По мнению некоторых читателей, при российской агрессии власти Польши «сбегут», как и многие жители.

«У Дуды, похоже, по географии был кол. А ведь достаточно взглянуть на карту. Это не Россия стоит под Рио-Гранде на границе Мексики с США, это США и Западной Европе захотелось подойти к границам России — туда, куда подошел Третий Рейх, аж до Белгорода. Ну и кто у нас империалист?», — приводит один из комментариев РИА Новости.

Ранее Дуда ответил на слова Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Россию и Белоруссию.