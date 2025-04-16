Президент Финляндии обратился с призывом к России

Москва должна принять полное прекращение огня так же, как это сделал Киев, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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После разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он обратился с призывом к РФ.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — написал политик.

Глава государства добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать ради справедливого и устойчивого мира.

Стубб: Трампу следует назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля

В марте Стубб призвал вооружить Украину «до зубов». По его словам, в основе сдерживания должна быть милитаризация Украины.