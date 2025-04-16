Маск заявил об оставшейся у Британии надежде

Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя решение Верховного суда Великобритании об определении понятия «женщина», заявил, что у этой страны «еще есть надежда». Соответствующий пост появился у него на странице в X.

Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что только «биологические женщины» подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года. То есть он не должен защищать от дискриминации женщин-трансгендеров.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — прокомментировал это Маск.

На пост главы DOGE отреагировал один из пользователей соцсети. Он указал, что Великобритании предстоит пройти очень долгий путь. Маск согласился с его мнением.

Стоит отметить, что постановление Верховного суда Великобритании разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией «За женщин Шотландии» и правительством Шотландии, настаивающим на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, которые имеют сертификат о признании смены пола.