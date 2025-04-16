Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Европа оказывает на него колоссальное давление с тем, чтобы принудить отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет на 9 Мая в Москву, несмотря на предостережения ЕС.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал», — отметил Вучич.

Вучич напомнил, что Сербия «внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом». Он добавил, что именно этим обусловлено его решение посетить мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

FT: Сербию не примут в ЕС, если Вучич поедет на 9 Мая в Москву

Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москве приедут порядка 20 глав государств и правительств.