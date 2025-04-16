Вучич заявил о попытке цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

Такое мнение глава государства выразил на фоне публикации отчета экспертной группы Федеральной службы безопасности РФ о предполагаемом применении звуковой пушки на протесте, состоявшемся 15 марта 2025 года в Белграде.

"Уважаемые граждане Сербии, 15 апреля, в вечерние часы, в нашей стране была предпринята попытка осуществления "цветной революции", и все было подготовлено для насильственного свержения конституционного порядка. Вчера мы получили официальный отчет ФСБ РФ, в котором категорически утверждается, что акустические устройства, находящиеся на вооружении полиции Республики Сербии, не применялись во время протестов", - отметил Вучич на своей странице в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Я лично буду добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств", - заключил сербский лидер.

Ранее в среду Агентство безопасности и информации Сербии (БИА) опубликовало на своем сайте отчет экспертной группы Федеральной службы безопасности о предполагаемом применении звуковой пушки на протесте, состоявшемся 15 марта 2025 года в Белграде. Российские специалисты заключили, что власти Сербии не применяли акустические устройства для разгона участников митинга, прошедшего в середине марта в Белграде, а в событиях в сербской столице имеются "признаки срежиссированной провокации".

В Белграде 15 марта прошли массовые протесты против руководства Сербии. По данным МВД, число их участников превысило 100 тыс. Несколько оппозиционных СМИ распространил кадры внезапно разбегающейся толпы, объяснив такое поведение применением властями некой ультразвуковой установки. МВД, БИА и Минобороны республики опровергли эти утверждения. Президент Сербии Александар Вучич указывал на готовность уйти в отставку в случае доказательства применения такой установки.

29 марта Вучич заявил о том, что представители ФСБ РФ приступили в Белграде к расследованию событий 15 марта.