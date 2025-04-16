Уолтц обсудил с советником Орбана урегулирование на Украине

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником премьер-министра Венгрии Марселем Биро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского политика.

Уолтц указал, что встреча прошла в Белом доме «недавно».

«Мы обсудили усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, лидерство Венгрии в Европе и наше общее процветание!» — рассказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Брюссель хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, однако решающее слово за Будапештом. По его мнению, вступление Украины в ЕС «разрушит» его страну, поэтому республика выступает против ускоренной евроинтеграции Киева.