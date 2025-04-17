Израиль атаковал штаб ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС в районе Джабалии на севере сектора Газа.

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру в районе Джабалии», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как заявили в ведомстве, данный штаб якобы использовался ХАМАС для планирования и осуществления атак против мирных израильтян и военных ЦАХАЛ.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что Армия обороны Израиля установила контроль над более чем 30% территории сектора Газа.