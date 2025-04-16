В Гагаузии проходит массовый митинг в поддержку Гуцул

Массовый митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и против давления со стороны молдавских властей проходит в столице автономии Комрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что местные жители собрались у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать Гуцул, находящуюся под домашним арестом. Большинство митингующих, среди которых депутаты местного парламента и представители общественных организаций, принесли с собой флаги автономии.

"Нам важно сейчас объединиться и показать, что мы едины. Потому что это наша автономия, нам есть что отстаивать", - цитирует агентство начальника управления делами Исполкома Гагаузии Ивана Колиогло.

Он призвал жителей Гагаузии присоединяться к митингу и не оставаться равнодушными.