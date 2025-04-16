Послов РФ и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие 8 мая в Берлине

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом, которое пройдет в бундестаге 8 мая. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации бундестага.

Там указали, что на памятное мероприятие были приглашены представители дипломатического корпуса.

«При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены», — отметили в пресс-службе администрации бундестага.

Подчеркивается, что от более широкого международного присутствия было решено отказаться сознательно.