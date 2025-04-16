Страна ЕС заявила о намерении признать Палестину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава собирается признать независимое государство Палестина. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сикорского, Польша поддерживает любые усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, он также подчеркнул, что в польской столице уже есть посол из Палестины.
«Польша уважает право Израиля на существование и права палестинского народа. Польша признает палестинское государство - у нас есть посол в Варшаве», — заявил он.
Ранее о своих планах признать Палестину также заявила Франция.