«Наркофюрер жалуется на Уиткоффа»: на Западе возмутились словами Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать своими жалобами на США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети журналиста.
Таким образом Боуз прокомментировал заявление Зеленского о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждает вопросы вне своей компетенции, когда начинает говорить о принадлежности территорий. Кроме того, Боуз также назвал Зеленского «наркофюрером».
«Наркофюрер жалуется на Стивена Уиткоффа. Это уже надоедает», — заявил он.
Ранее Зеленский раскритиковал Уиткоффа за то, что он обсуждал вопрос принадлежности территорий.