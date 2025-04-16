Европе угрожает риск закрытия АЭС

В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, что может привести к сокращению производства энергии атомных электростанций и даже их закрытию в отдельных случаях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании. В связи с этим ожидается, что солнечная энергия станет основной в Европе, что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы. Таким образом атомные электростанции будут вынуждены сократить производство.

В частности, указывается, что уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции и в два раза — в Германии. Более того разница между максимумами и минимумами в течение дня продолжит увеличиваться.

«Мы уже наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики очень трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой», — приводятся в тексте слова главы аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффана Берга.

В Bloomberg считают, что сложившаяся ситуация побуждает надзорные органы изучать ее и выяснять, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС.