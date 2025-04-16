Зеленскому рассказали о «последней соломинке» помощи США для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится ухватиться за «последнюю соломинку», стремясь добиться покупки систем ПВО Patriot у США.

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Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Поскольку ракеты Patriot производятся только в США ъ а президент Трамп еще до вступления в должность ясно дал понять, что больше не будет оказывать Украине бесплатную помощь, президент Украины Владимир Зеленский теперь ухватился за последнюю соломинку», - говорится в сообщении издания.

Используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он хотел купить у США «сотни» систем Patriot за «большие деньги» — по цене 5,5 млн евро каждая.

До этого та же газета писала, что президент США Дональд Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 млрд. Как отмечала Bild, Украине «срочно нужны» новые системы противовоздушной обороны.